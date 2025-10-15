Bimbo di 10 anni annega in piscina durante il Grest 10 indagati | c'è anche un minorenne

Fanpage.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nove persone sono state iscritte alla lista degli indagati con l'ipotesi di accusa di omicidio colposo per la morte del bambino di 10 anni che lo scorso 20 giugno è morto per annegamento nella piscina di Torre de' Picenardi, in provincia di Mantova. Tra questi nove, uno è minorenne. 🔗 Leggi su Fanpage.it

