Bimbi aggrediti da uno sciame di api giocavano nel cortile della scuola

Ilrestodelcarlino.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

San Cesario (Modena), 15 ottobre 2025 - In gruppo si sono messi a giocare tutti insieme dietro ad un cespuglio. Forse sentendosi ‘attaccate le api sono uscite dall’alveare e hanno aggredito i bambini, pungendoli su diverse parti del corpo. Paura ieri nel primo pomeriggio in una scuola media di San Cesario sul Panaro. Infatti un gruppo di otto bambini è stato improvvisamente attaccato dallo sciame d’api mentre giocava nel cortile della scuola, in piazzale Aldo Moro. Le grida dei piccoli, tutti tra i nove e i dieci anni hanno attirato l’attenzione delle maestre che subito hanno soccorso i bambini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

bimbi aggrediti da uno sciame di api giocavano nel cortile della scuola

© Ilrestodelcarlino.it - Bimbi aggrediti da uno sciame di api, giocavano nel cortile della scuola

Contenuti che potrebbero interessarti

bimbi aggrediti sciame apiBimbi aggrediti da uno sciame di api, giocavano nel cortile della scuola - San Cesario (Modena): paura e choc intorno alle 14,30 in piazzale Aldo Moro. Come scrive ilrestodelcarlino.it

bimbi aggrediti sciame apiSciami di api nelle scuole elementari Dall'Ongaro e Sauro: scatta la bonifica - Sciami di api, in due scuole primarie diverse, hanno creato comprensibile apprensione fra docenti e bambini. Scrive ilgazzettino.it

Venticinque bambini di prima media punti da uno sciame di vespe al Parco Montecucco - Venticinque bambini di prima media della scuola "Italo Calvino" sono stati punti questa mattina da uno sciame di vespe al Parco di Montecucco, nel ... Secondo piacenzasera.it

Cerca Video su questo argomento: Bimbi Aggrediti Sciame Api