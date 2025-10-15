bimbi aggrediti da uno sciame di api giocavano nel cortile della scuola

San Cesario (Modena), 15 ottobre 2025 - In gruppo si sono messi a giocare tutti insieme dietro ad un cespuglio. Forse sentendosi ‘attaccate le api sono uscite dall’alveare e hanno aggredito i bambini, pungendoli su diverse parti del corpo. Paura ieri nel primo pomeriggio in una scuola media di San Cesario sul Panaro. Infatti un gruppo di otto bambini è stato improvvisamente attaccato dallo sciame d’api mentre giocava nel cortile della scuola, in piazzale Aldo Moro. Le grida dei piccoli, tutti tra i nove e i dieci anni hanno attirato l’attenzione delle maestre che subito hanno soccorso i bambini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

