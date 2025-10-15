Billie Eilish aggredita durante un concerto | cosa è successo davvero e come è stata salvata da una fan

Giovedì 9 ottobre 2025, durante il concerto al Kaseya Center di Miami, Billie Eilish è stata protagonista di un episodio che ha scosso i suoi fan e riacceso il dibattito sulla sicurezza degli artisti durante le performance dal vivo. La vincitrice di nove Grammy Awards stava camminando lungo il fronte del palco, interagendo con il pubblico in prima fila come fa abitualmente, quando un uomo nella seconda fila l’ha afferrata violentemente per il braccio, tirandola verso la barriera. I video dell’incidente, rapidamente diventati virali sui social media, mostrano con chiarezza la dinamica di quello che è accaduto. 🔗 Leggi su Screenworld.it

