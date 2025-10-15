Bilancio UE 2028-2034 la protesta del Comitato delle Regioni

La proposta per il bilancio dell’Unione 2028-2034 mette seriamente a repentaglio la politica di coesione. Ed allora i territori protestano. Il Presidente dell’Abruzzo Marsilio ha commentato: “La Commissione europea è riuscita in un miracolo”. Il miracolo a cui fa riferimento è quello quello di mettere d’accordo tutte le Regioni d’Europa, da nord a sud, da est a ovest, lungo tutto lo spettro politico. Le regioni oggi, con una risoluzione del Comitato delle regioni (Cor) adottata all’unanimità, hanno respinto un piano di bilancio che mette a serio rischio il futuro della politica di coesione. Proposta di bilancio UE, tutti i partiti contrari. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Bilancio UE 2028-2034, la protesta del Comitato delle Regioni

