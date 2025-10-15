Bilancio Inter è da record! Oggi l’approvazione dell’assemblea L’analisi del Corriere dello Sport

Inter News 24 Bilancio Inter, è da record! Oggi l’approvazione dellassemblea e la sostenibilità resta fondamentale. L’analisi del Corriere dello Sport. Dopo il via libera del CdA di due settimane fa, l’ Inter approverà oggi il bilancio, segnando uno dei risultati migliori degli ultimi anni. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’esercizio 202425 si chiude con un utile di 35,4 milioni di euro, grazie anche alla straordinaria cavalcata in Champions League. Nonostante la finale persa, il fatturato complessivo ha raggiunto 557 milioni, record storico al netto del player trading, con ricavi UEFA pari a 132 milioni che hanno ulteriormente accelerato il risanamento finanziario. 🔗 Leggi su Internews24.com

