Bilancio Inter dati da urlo per i nerazzurri! Ecco quanto hanno fruttato le plusvalenze nel 2024!

Inter News 24 Bilancio Inter, i nuovi acquisti fruttano grandi introiti alla società nerazzurra: le parole di Pasquale Guarro sulla situazione. Pasquale Guarro ha condiviso su X alcune novità significative riguardo il bilancio e le operazioni di mercato dell’Inter. Secondo i dati riportati, i nuovi acquisti nerazzurri hanno avuto un impatto importante sulle finanze del club. Palacios è costato 6,7 milioni, Sucic 15,5 milioni, Luís Henrique ha avuto un valore di 24,5 milioni, mentre Josep Martínez è stato acquistato per 14,6 milioni. Inoltre, il club ha registrato nel 2024 un impressionante totale di 14,7 milioni di euro in plusvalenze, un risultato che sottolinea la solidità finanziaria dell’ Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bilancio Inter, dati da urlo per i nerazzurri! Ecco quanto hanno fruttato le plusvalenze nel 2024!

Altre letture consigliate

.@Inter, Marotta: “Questo bilancio è una tappa storica. Chivu una scelta eccellente” - X Vai su X

La Roma arriva da prima in classifica alla sfida con l'Inter, ma i nerazzurri sono ormai un vero e proprio tabù. Il bilancio degli ultimi 10 anni è nettissimo per la Roma e per Gasperini, che perde da 8 gare di fila. #ASRoma #ForzaRoma - facebook.com Vai su Facebook

Inter, bilancio in utile e ricavi record. Marotta: "Tappa storica" - Il presidente nerazzurro ha rivolto un discorso all'Assemblea degli Azionisti concentrandosi anche su Cristian Chivu e il nuovo stadio ... Da msn.com

Inter, approvato bilancio da record. Marotta: “Tappa storica. Grazie a Inzaghi e Chivu” - I nerazzurri hanno chiuso il bilancio con dei ricavi in crescita e pari a 567 milioni di euro, oltre che ... Scrive msn.com

Inter, bilancio 2024-25 approvato: numeri record tra ricavi e utili. Il comunicato del club nerazzurro - Attraverso un comunicato ufficiale, l’Inter, ha annunciato l’approvazione de ... Da calcionews24.com