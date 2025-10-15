Bilancio estate 2025 Calabria rilancio identità turistica con +10,56% delle presenze rispetto al 2024 | da 1,3mln a 1,4mln prenotazioni
In un’estate che molti ricordavamo come difficile per il turismo meridionale, la Calabria emerge con numeri che parlano chiaro: la regione ha registrato un incremento del 10,56 % nelle presenze turistiche tra il 21 giugno e il 21 settembre 2025 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
News recenti che potrebbero piacerti
Bilancio positivo per l’estate 2025 in Val Vertova. Oltre 100.000 presenze. Tempo di bilanci per la stagione estiva in Val Vertova. Si è calcolato che gli accessi a pagamento, durante l’estate, nei giorni in cui era in vigore il ticket di ingresso, siano stati 40.000, c - facebook.com Vai su Facebook
Soccorso alpino, il bilancio dell'estate 2025: sulle Dolomiti 25 morti, raddoppiano i minori feriti - X Vai su X
Drammatica scia di morti sul lavoro in Italia: maglia nera per la Calabria - A fine agosto, le vittime accertate sono 681, numeri che raccontano una tragedia che si ripete ogni anno e che ... Secondo cn24tv.it
Morti sul lavoro, Rimini virtuosa: “Zero decessi nel 2025” - “L’estate 2025 lascia dietro di sé un triste bilancio di infortuni e morti sul lavoro. Da chiamamicitta.it
Turismo in Calabria: +10% di presenze nell’estate 2025 - La Calabria registra un incremento significativo del 10,56% delle presenze turistiche nell’estate 2025, con oltre 1 milione 436 mila turisti che hanno scelto la regione per le loro vacanze, secondo i ... Segnala cn24tv.it