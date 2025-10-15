Bilancio estate 2025 Calabria rilancio identità turistica con +10,56% delle presenze rispetto al 2024 | da 1,3mln a 1,4mln prenotazioni

Ilgiornaleditalia.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In un’estate che molti ricordavamo come difficile per il turismo meridionale, la Calabria emerge con numeri che parlano chiaro: la regione ha registrato un incremento del 10,56 % nelle presenze turistiche tra il 21 giugno e il 21 settembre 2025 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

bilancio estate 2025 calabria rilancio identit224 turistica con 1056 delle presenze rispetto al 2024 da 13mln a 14mln prenotazioni

© Ilgiornaleditalia.it - Bilancio estate 2025 Calabria, rilancio identità turistica con +10,56% delle presenze rispetto al 2024: da 1,3mln a 1,4mln prenotazioni

News recenti che potrebbero piacerti

bilancio estate 2025 calabriaDrammatica scia di morti sul lavoro in Italia: maglia nera per la Calabria - A fine agosto, le vittime accertate sono 681, numeri che raccontano una tragedia che si ripete ogni anno e che ... Secondo cn24tv.it

bilancio estate 2025 calabriaMorti sul lavoro, Rimini virtuosa: “Zero decessi nel 2025” - “L’estate 2025 lascia dietro di sé un triste bilancio di infortuni e morti sul lavoro. Da chiamamicitta.it

bilancio estate 2025 calabriaTurismo in Calabria: +10% di presenze nell’estate 2025 - La Calabria registra un incremento significativo del 10,56% delle presenze turistiche nell’estate 2025, con oltre 1 milione 436 mila turisti che hanno scelto la regione per le loro vacanze, secondo i ... Segnala cn24tv.it

Cerca Video su questo argomento: Bilancio Estate 2025 Calabria