biglietti i days 2026 quanto costano e dove comprarli

Tra gli eventi musicali più importanti della scena italiana, gli I-Days accolgono ogni anno una serie di artisti italiani e internazionali che spaziano tra più generi. Rock, pop e rap animano l’estate milanese fra le location dell’ Ippodromo Snai La Maura e di quello Snai San Siro, appositamente adibiti per le esibizioni dal vivo di vere e proprie stelle della musica mondiale. Per quanto riguarda i biglietti, sono disponibili online in vendita libera sulle piattaforme di Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket. Spesso è possibile accedere, giorni prima, ad alcune presale riservate agli iscritti sull’app dell’evento oppure agli utenti di My Live Nation. 🔗 Leggi su Lettera43.it

