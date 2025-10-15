Bigamia a Montecatini donna denunciata per aver sposato due uomini

Periodicodaily.com | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Un caso di bigamia a Montecatini Terme ha portato alla denuncia di una donna. La Polizia di Stato, attraverso il Commissariato della cittadina in provincia di Pistoia, ha denunciato all'autorità giudiziaria una cittadina albanese che risultata sposata contemporaneamente con due mariti.  L'indagine è nata durante la valutazione di una pratica per il rilascio . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Altre letture consigliate

bigamia montecatini donna denunciataBigamia a Montecatini, donna denunciata per aver sposato due uomini - La Polizia di Stato, attraverso il Commissariato della cittadina in provincia di Pistoia, ha denunciato all'autorità ... Come scrive adnkronos.com

bigamia montecatini donna denunciataSposata con due uomini contemporaneamente: donna denunciata per bigamia - C'è chi combatte per mantenere in piedi il proprio matrimonio, e chi addirittura ne deve gestire due. Segnala leggo.it

bigamia montecatini donna denunciataSposata con due mariti, uno a Milano e l’altro a Montecatini. Denunciata una donna - L'indagine è nata durante la valutazione di una pratica per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari, presentata dalla donna ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Bigamia Montecatini Donna Denunciata