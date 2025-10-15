Big Town Buzzi padre a processo Video minatori e foto sui social a giudizio per stalking agli imputati
Di quei quattro video ritenuti minatori Natalino Buzzi – padre di Davide, il 43enne ucciso nel 2023 al bar Big Town di via Bologna – dovrà rispondere davanti al giudice. Secondo la procura, quegli interventi sui social a seguito del fatto di sangue e durante le prime fasi del relativo processo in corte d’Assise configurerebbero la condotta di stalking nei confronti di Giuseppe e Mauro Di Gaetano, padre e figlio imputati per l’omicidio del 43enne. Un’ipotesi accusatoria della quale si è discusso ieri mattina davanti al giudice dell’udienza preliminare Andrea Migliorelli. Il pubblico ministero Barbara Cavallo ha chiesto il rinvio a giudizio mentre la difesa, attraverso una articolata memoria, ha puntato al proscioglimento mettendo in discussione l’effettivo carattere intimidatorio dei video pubblicati su Facebook da Buzzi padre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche questi approfondimenti
Big Town, Buzzi padre a processo. Video minatori e foto sui social, a giudizio per stalking agli imputati - Dopo il delitto il genitore della vittima aveva pubblicato su Facebook contenuti ritenuti intimidatori. Da ilrestodelcarlino.it
Ferrara, l'omicidio del bar Big Town, chiuse le indagini: «Davide Buzzi ucciso con 37 o 38 colpi di lucchetto in testa» - Indagini chiuse per l’omicidio di Davide Buzzi, il 42enne ucciso nella serata dello scorso 1° settembre al bar Big Town di via Bologna, a Ferrara, dopo una violenta colluttazione con il 41enne Vito ... Si legge su corrieredibologna.corriere.it
Big Town, il padre della vittima: "I domiciliari ai Di Gaetano?. Concederli sarebbe pazzia" - Natalino Buzzi torna a parlare sui social a venti giorni dall’omicidio del figlio Davide. Scrive ilrestodelcarlino.it