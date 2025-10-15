Di quei quattro video ritenuti minatori Natalino Buzzi – padre di Davide, il 43enne ucciso nel 2023 al bar Big Town di via Bologna – dovrà rispondere davanti al giudice. Secondo la procura, quegli interventi sui social a seguito del fatto di sangue e durante le prime fasi del relativo processo in corte d’Assise configurerebbero la condotta di stalking nei confronti di Giuseppe e Mauro Di Gaetano, padre e figlio imputati per l’omicidio del 43enne. Un’ipotesi accusatoria della quale si è discusso ieri mattina davanti al giudice dell’udienza preliminare Andrea Migliorelli. Il pubblico ministero Barbara Cavallo ha chiesto il rinvio a giudizio mentre la difesa, attraverso una articolata memoria, ha puntato al proscioglimento mettendo in discussione l’effettivo carattere intimidatorio dei video pubblicati su Facebook da Buzzi padre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Big Town, Buzzi padre a processo. Video minatori e foto sui social, a giudizio per stalking agli imputati