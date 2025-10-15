Big Bass Halloween 3 | la slot horror di Pragmatic Play
Nuova avventura in stile horror per uno dei personaggi più amati delle slot Pragmatic Play: Big Bass Halloween 3 è il titolo del gioco lanciato a ottobre 2025 dal noto provider, proprio in vista della notte più paurosa dell’anno. Il celebre pescatore è chiamato a una sfida e, per uscirne vincitore, dovrà usare più l’accetta che la canna da pesca, oltre a vedersela con la sua versione zombie. Paura? Il premio in palio dovrebbe rassicurare e ispirare un po’ di coraggio, visto che si può vincere fino a 5.000 volte la puntata iniziale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
