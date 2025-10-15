Biella Turni no stop condizioni igieniche precarie e niente ferie | blitz della Finanza per caporalato in appalti pubblici Cinque indagati

Perquisizioni in otto regioni dopo l'incidente a un operaio nella diga dell'Ingagna: nel mirino subappalti irregolari e sfruttamento di lavoratori stranieri. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

