Biella Turni no stop condizioni igieniche precarie e niente ferie | blitz della Finanza per caporalato in appalti pubblici Cinque indagati
Perquisizioni in otto regioni dopo l'incidente a un operaio nella diga dell'Ingagna: nel mirino subappalti irregolari e sfruttamento di lavoratori stranieri. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it
