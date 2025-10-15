Biella operazione Stella Verde | cinque indagati per caporalato nei cantieri pubblici

Un’articolata operazione della Guardia di Finanza di Biella ha smantellato una rete di caporalato. L’operazione, denominata “Stella Verde”, ha portato all’esecuzione di perquisizioni in otto regioni nei confronti di cinque persone. Queste sono accusate, a vario titolo, di sfruttamento di manodopera straniera, lesioni colpose aggravate dalla violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro e subappalto . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

