Biella caporalato nei cantieri | cinque indagati in otto regioni

Lastampa.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’indagine è partita da un infortunio sul lavoro alla diga di Mongrando. L’operazione “Stella verde” della Guardia di Finanza ha portato a perquisizioni in 19 sedi tra imprese e abitazioni. Contestati sfruttamento di lavoratori stranieri, lesioni aggravate e subappalti illeciti. 🔗 Leggi su Lastampa.it

biella caporalato nei cantieri cinque indagati in otto regioni

© Lastampa.it - Biella, caporalato nei cantieri: cinque indagati in otto regioni

Contenuti che potrebbero interessarti

biella caporalato cantieri cinqueCaporalato negli appalti pubblici, controlli anche in Calabria: cinque indagati - La Guardia di Finanza di Biella indaga su un presunto sistema di sfruttamento in cantieri pubblici di otto regioni italiane ... reggiotv.it scrive

biella caporalato cantieri cinqueFinanza Biella, caporalato in appalti pubblici in 8 regioni - Sfruttamento di lavoratori stranieri, lesioni colpose aggravate dalla violazione delle norme di sicurezza, subappalti irregolari. Si legge su ansa.it

biella caporalato cantieri cinqueCaporalato, sfruttamento lavoratori stranieri e subappalto non autorizzato: 5 indagati - Sfruttamento di lavoratori stranieri, lesioni colpose aggravate dalla violazione delle norme di sicurezza, subappalti irregolari. Scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Biella Caporalato Cantieri Cinque