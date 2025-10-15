Biella caporalato nei cantieri | cinque indagati in otto regioni
L’indagine è partita da un infortunio sul lavoro alla diga di Mongrando. L’operazione “Stella verde” della Guardia di Finanza ha portato a perquisizioni in 19 sedi tra imprese e abitazioni. Contestati sfruttamento di lavoratori stranieri, lesioni aggravate e subappalti illeciti. 🔗 Leggi su Lastampa.it
