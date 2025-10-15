Biella caporalato in appalti pubblici | cinque indagati | Perquisizioni in otto Regioni

Tutto ha inizio dalla denuncia di un operaio nel Biellese, risalente al dicembre del 2024. L'uomo, un magrebino, aveva subito la subamputazione di un dito di una mano. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Biella, caporalato in appalti pubblici: cinque indagati | Perquisizioni in otto Regioni

