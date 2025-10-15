Biciclettone elettriche | per l' Aci sono fuorilegge

Il punto di partenza non è incoraggiante e parla di 3030 vittime sulle strade d'Italia, nei soli 12 mesi del 2024. Nel dettaglio, 830 erano motociclisti, 470 pedoni, 185 ciclisti. E basterebbero le quote certificate dall'Istat a segnalare quale sia la fascia più vulnerabile, soprattutto a Milano e in Lombardia, che indossano la maglia nera in termine di dati assoluti. Nella Città metropolitana, 90 decessi e 16.257 feriti (120 e 16.177 l'anno precedente), con 7743 incidenti solo a Milano (38 morti e 9585 feriti, in lieve calo sul '23). In aumento i decessi in provincia di Monza e Brianza (+7) e Lodi (+2), in una Lombardia in cui si resta in auto mediamente 3 ore al giorno, cifra sempre più simile a quella dei trasportatori professionali: «L'evoluzione della mobilità deve essere gestita in modo migliore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Biciclettone" elettriche: per l'Aci sono fuorilegge

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

"Biciclettone" elettriche: per l'Aci sono fuorilegge - Per il vicepresidente Meda i mezzi utilizzati dai rider sono tutto fuorché bici: "Andrebbero confiscate" ... Lo riporta ilgiornale.it

Biciclette elettriche come bolidi su strade e marciapiedi: scattano i sequestri - Sembrano normali biciclette elettriche a pedalata assistita, ma spesso sfrecciano in strada raggiungendo velocità da scooter, 40 o 50 chilometri orari, e circolando anche su piste ciclabili e ... Come scrive ilmessaggero.it

Biciclette elettriche modificate: sono come ciclomotori illegali che sfrecciano per la città - Sono prevalentemente pedalate dai poveri rider che le utilizzano per velocizzare le consegne ma il traffico di tali mezzi ha assunto volumi ... Secondo milano.corriere.it