Biasin | Leao era imprescindibile infatti il Milan aveva problemi Ora è una delle tante risorse

Pianetamilan.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rafael Leao fa sempre discutere: l'attaccante del Milan è pronto e riprendersi la squadra a partire dalla Fiorentina. Il parere di Biasin nel suo pezzo a 'Tuttomercatoweb'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

biasin leao era imprescindibile infatti il milan aveva problemi ora 232 una delle tante risorse

© Pianetamilan.it - Biasin: “Leao era imprescindibile, infatti il Milan aveva problemi. Ora è una delle tante risorse”

Altre letture consigliate

biasin leao era imprescindibileBiasin: “Leao era imprescindibile, infatti il Milan aveva problemi. Ora è una delle tante risorse” - L'attaccante rossonero resta sempre al centro dei media e della critica italiana: "Leao (rieccolo) fino all’anno scorso era l’imprescindibile del Milan ... Da msn.com

biasin leao era imprescindibileBiasin sul Milan: "Il singolo non può e nemmeno deve essere la soluzione" - Fabrizio Biasin, nel suo consueto editoriale pubblicato oggi su TMW, ha parlato così del Milan, di Rafa Leao e di quanto la forza sia da ritrovare nel collettivo rossonero: ... Riporta milannews.it

Biasin: "Ora Leao è una delle tante risorse, infatti il Milan è tornato ad avere una prospettiva importante" - Come ogni mercoledì, il giornalista Fabrizio Biasin ha affidato i suoi pensieri sull'attualità calcistica all'editoriale pubblicato su Tuttomercatoweb. Lo riporta milannews.it

Cerca Video su questo argomento: Biasin Leao Era Imprescindibile