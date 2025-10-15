Bianca Balti lo sfogo sul rifiuto di Victoria’s Secret | ‘Volevo rappresentare le donne che hanno avuto il cancro’

Bianca Balti e il rifiuto di Victoria’s Secret: ‘Una diagnosi non è la fine della bellezza’. Bianca Balti si è raccontata senza filtri su Substack, la piattaforma dedicata alle newsletter, rivelando il dolore per il rifiuto ricevuto da Victoria’s Secret, il brand con cui nel 2005 aveva debuttato in passerella. La modella 40enne ha svelato di aver scritto una lettera di candidatura personale al team del marchio americano per partecipare al celebre show, con l’obiettivo di rappresentare le donne che hanno affrontato il cancro. “Sono diventata la voce di innumerevoli donne. Rappresento milioni di donne che hanno avuto o avranno il cancro”, ha scritto Bianca, aggiungendo: “Voglio dimostrare che una diagnosi non è la fine della bellezza, della sicurezza o della sensualità. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

