Bianca Balti lo sfogo sul rifiuto di Victoria’s Secret | ‘Volevo rappresentare le donne che hanno avuto il cancro’
Bianca Balti e il rifiuto di Victoria’s Secret: ‘Una diagnosi non è la fine della bellezza’. Bianca Balti si è raccontata senza filtri su Substack, la piattaforma dedicata alle newsletter, rivelando il dolore per il rifiuto ricevuto da Victoria’s Secret, il brand con cui nel 2005 aveva debuttato in passerella. La modella 40enne ha svelato di aver scritto una lettera di candidatura personale al team del marchio americano per partecipare al celebre show, con l’obiettivo di rappresentare le donne che hanno affrontato il cancro. “Sono diventata la voce di innumerevoli donne. Rappresento milioni di donne che hanno avuto o avranno il cancro”, ha scritto Bianca, aggiungendo: “Voglio dimostrare che una diagnosi non è la fine della bellezza, della sicurezza o della sensualità. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Argomenti simili trattati di recente
Bianca Balti si sfoga su Substrack, una piattaforma dedicata alle newsletter, e racconta il rifiuto ricevuto da Victoria Secret per sfilare al celebre show e rappresentare le donne malate di cancro. Ed è proprio in questo show che la modella fece il suo debutto in - facebook.com Vai su Facebook
"Sei raccomandata", la figlia di Bianca Balti massacrata sui social dopo la sfilata. La risposta della modella agli haters - X Vai su X
Bianca Balti esclusa dalla sfilata di Victoria's Secret: la lettera inviata al team e il rifiuto. «Volevo rappresentare le donne malate di cancro» - Bianca Balti si sfoga su Substrack, una piattaforma dedicata alle newsletter, e racconta il rifiuto ricevuto da Victoria Secret per sfilare al celebre show e rappresentare le donne malate ... Da msn.com
Bianca Balti esclusa dalla sfilata di Victoria's Secret. «Volevo rappresentare le donne malate di cancro» - Bianca Balti si sfoga su Substrack, una piattaforma dedicata alle newsletter, e racconta il rifiuto ricevuto da Victoria Secret per sfilare al celebre show e rappresentare le donne malate ... msn.com scrive
Bianca Balti “scartata” dalla sfilata di Victoria’s Secret: la vergognosa risposta dopo il cancro - Bianca Balti racconta il rifiuto di Victoria's Secret dopo aver chiesto di tornare in passerella per rappresentare le donne malate di cancro. Scrive donnaglamour.it