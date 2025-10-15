Bianca Balti esclusa dalla sfilata di Victoria’s Secret

Bianca Balti avrebbe voluto sfilare con Victoria's secret per mandare un messaggio positivo a coloro che sono malate di cancro, ma ha ricevuto un no. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Bianca Balti esclusa dalla sfilata di Victoria’s Secret

Approfondisci con queste news

"Sei raccomandata", la figlia di Bianca Balti massacrata sui social dopo la sfilata. La risposta della modella agli haters - X Vai su X

“Ho fatto anche io i c**o di casting, scemi” Matilde Lucidi, figlia di Bianca Balti, è stata accusata di essere raccomandata. Ma lei non ci sta e risponde per le rime. - facebook.com Vai su Facebook

Bianca Balti esclusa dalla sfilata di Victoria's Secret: la lettera inviata al team e il rifiuto. «Volevo rappresentare le donne malate di cancro» - Bianca Balti si sfoga su Substrack, una piattaforma dedicata alle newsletter, e racconta il rifiuto ricevuto da Victoria Secret per sfilare al celebre show e rappresentare ... Scrive msn.com

Bianca Balti esclusa dalla sfilata di Victoria's Secret. «Volevo rappresentare le donne malate di cancro» - Bianca Balti si sfoga su Substrack, una piattaforma dedicata alle newsletter, e racconta il rifiuto ricevuto da Victoria Secret per sfilare al celebre ... Segnala msn.com

Bianca Balti esclusa dal Victoria’s Secret Show: “Volevo sfilare per le donne malate, il cancro non è la fine” - La modella ha scritto all'azienda per essere inclusa nel cast del Victoria's Secret Show in nome dell'inclusione: "Rappresento milioni di donne col ... Come scrive fanpage.it