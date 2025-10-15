Bianca Balti esclusa dalla sfilata di Victoria’s Secret

15 ott 2025

Bianca Balti avrebbe voluto sfilare con Victoria's secret per mandare un messaggio positivo a coloro che sono malate di cancro, ma ha ricevuto un no. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

bianca balti esclusa dalla sfilata di victoria8217s secret

© Ildifforme.it - Bianca Balti esclusa dalla sfilata di Victoria’s Secret

