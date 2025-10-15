Bianca Balti esclusa dal Victoria's Secret Show | Volevo sfilare per le donne malate il cancro non è la fine

La modella ha scritto all'azienda per essere inclusa nel cast del Victoria's Secret Show in nome dell'inclusione: "Rappresento milioni di donne col cancro". Victoria's Secret, però, non l'ha accolta nella sfilata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Contenuti che potrebbero interessarti

"Sei raccomandata", la figlia di Bianca Balti massacrata sui social dopo la sfilata. La risposta della modella agli haters - X Vai su X

“Ho fatto anche io i c**o di casting, scemi” Matilde Lucidi, figlia di Bianca Balti, è stata accusata di essere raccomandata. Ma lei non ci sta e risponde per le rime. - facebook.com Vai su Facebook

Bianca Balti esclusa dal Victoria’s Secret Show: “Volevo sfilare per le donne malate, il cancro non è la fine” - La modella ha scritto all'azienda per essere inclusa nel cast del Victoria's Secret Show in nome dell'inclusione: "Rappresento milioni di donne col ... Segnala fanpage.it

Bianca Balti tenta Victoria’s Secret dopo il tumore: “Gesto audace” - Bianca Balti tenta di sfilare per Victoria’s Secret dopo il tumore: il brand risponde no, ma il gesto della modella resta un simbolo. Da rumors.it

Bianca Balti e il no dagli organizzatori della sfilata di Victoria’s Secret: "Va bene così" - Bianca Balti ha rivelato di aver chiesto di poter partecipare al Victoria’s Secret Fashion Show, ma la risposta degli organizzatori è stata negativa. Secondo msn.com