beyuku si gioca la finale

Gady Beyuku e la Francia non si fermano e volano in semifinale del Mondiale Under 20 che si sta svolgendo in Cile. Nella notte tra domenica e lunedì la selezione francese ha superato l’ostacolo Norvegia ai quarti di finale con il risultato di 2-1, grazie doppietta di Saimon Bouabre, giocatore in forza ai sauditi del NEOM. Titolarità per l’esterno canarino, ora atteso dal penultimo atto questa sera alle 22 contro il Marocco. La vincente approderà in finale e attenderà una tra Argentina e Colombia, protagoniste dell’altra semifinale mondiale. La Francia, prima della Norvegia, aveva eliminato agli ottavi il Giappone ai rigori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

