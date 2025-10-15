Beyuku si gioca la finale
Gady Beyuku e la Francia non si fermano e volano in semifinale del Mondiale Under 20 che si sta svolgendo in Cile. Nella notte tra domenica e lunedì la selezione francese ha superato l’ostacolo Norvegia ai quarti di finale con il risultato di 2-1, grazie doppietta di Saimon Bouabre, giocatore in forza ai sauditi del NEOM. Titolarità per l’esterno canarino, ora atteso dal penultimo atto questa sera alle 22 contro il Marocco. La vincente approderà in finale e attenderà una tra Argentina e Colombia, protagoniste dell’altra semifinale mondiale. La Francia, prima della Norvegia, aveva eliminato agli ottavi il Giappone ai rigori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Contenuti che potrebbero interessarti
L'u20 si gioca stasera un posto ai quarti del Mondiale contro gli States. - facebook.com Vai su Facebook
Beyuku si gioca la finale - Gady Beyuku e la Francia non si fermano e volano in semifinale del Mondiale Under 20 che si sta svolgendo in Cile. Lo riporta ilrestodelcarlino.it
Gazzetta di Modena - Beyuku, per te il 'sogno mondiale' continua - Come riporta la Gazzetta di Modena, continua la cavalcata di Gady Beyuku ai Mondiali Under 20 in corso di svolgimento in Cile. Lo riporta tuttob.com