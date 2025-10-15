Best Workplaces 2025 | le 15 aziende italiane top per gli operai

Sicurezza, etica e inclusione: le migliori aziende manifatturiere italiane secondo Great Place to Work dove lavorare secondo 4mila operai. MILANO – In Italia esistono ambienti di lavoro d’eccellenza anche nei settori manifatturiero e della produzione. È quanto emerge dal ranking Best Workplaces for Blue Collar 2025, stilato da Great Place to Work Italia ascoltando e analizzando i pareri e le opinioni espresse da oltre 4mila operai (4.193), attivi all’interno delle principali realtà manifatturiere e produttive italiane. Nei 15 migliori ambienti di lavoro secondo le tute blu italiane, il Trust Index, l’indice che rappresenta il valore medio delle risposte positive al questionario di clima organizzativo, è pari al 66%, un dato superiore del +19% rispetto a quello fatto registrare dal panel di aziende non best workplaces dell’industria manifatturiera & della produzione (47%) analizzate da Great Place to Work Italia. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

best workplaces 2025 le 15 aziende italiane top per gli operai

