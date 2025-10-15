Best Workplaces 2025 | le 15 aziende italiane top per gli operai
Sicurezza, etica e inclusione: le migliori aziende manifatturiere italiane secondo Great Place to Work dove lavorare secondo 4mila operai. MILANO – In Italia esistono ambienti di lavoro d’eccellenza anche nei settori manifatturiero e della produzione. È quanto emerge dal ranking Best Workplaces for Blue Collar 2025, stilato da Great Place to Work Italia ascoltando e analizzando i pareri e le opinioni espresse da oltre 4mila operai (4.193), attivi all’interno delle principali realtà manifatturiere e produttive italiane. Nei 15 migliori ambienti di lavoro secondo le tute blu italiane, il Trust Index, l’indice che rappresenta il valore medio delle risposte positive al questionario di clima organizzativo, è pari al 66%, un dato superiore del +19% rispetto a quello fatto registrare dal panel di aziende non best workplaces dell’industria manifatturiera & della produzione (47%) analizzate da Great Place to Work Italia. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il ranking "World’s Best Workplaces", stilato da Great Place to Work, ha sondato le opinioni di 7,4 milioni di collaboratori a livello globale e ha stilato la classifica dei migliori luoghi di lavoro al mondo. Per la prima volta c’è un' italiana: il gruppo biofarmaceutico - facebook.com Vai su Facebook
Pubblicata la Classifica Fortune 100 Best Companies to Work For Europe 2025. Scopri quali sono e leggi tutti gli insight nell’articolo: https://eu1.hubs.ly/H0nHqd-0 #Fortune100 #BestCompaniesEurope #CulturaAziendale #EmployerBranding #PeopleStra - X Vai su X
2 Qatar-based companies listed in GCC's Best Workplaces for Women™ 2025 - L Qatar, and SHIFT Group were named among the large and small organisations category respectively. Secondo iloveqatar.net
Announcing the 2025 America’s Top 100 Most Loved Workplaces® - companies recognized for exceptional culture, employee growth, and retention ... Si legge su reuters.com
Lightfully Behavioral Health Named One of America’s Top 100 Most Loved Workplaces® for 2025 - businesses face unprecedented pressure from employee burnout, shifting job markets, and AI- Si legge su themalaysianreserve.com