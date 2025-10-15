Bertolotti inaugura il centro crematorio
Una società guidata da un imprenditore reggiano gestisce il nuovo Centro Crematorio Emiliano, la cui inaugurazione è prevista per domani mattina alle 10,30 nella sede di Fidenza, nel Parmense. Si tratta di un impianto che potrà avere effetti positivo anche per la comunità reggiana, mettendo a disposizione ulteriori spazi per la cremazione, potendo così accelerare i tempi delle operazioni, riducendo di conseguenza i tempi d’attesa per le famiglie che richiedono il servizio. La struttura è privata, realizzata attraverso l’uso della finanza di progetto dalla ditta Aldo Bertolotti & C. di Reggiolo di proprietà della famiglia Bertolotti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
