Scorpacciata di gol per l’Italia Under 21. Dopo la larga vittoria dell’Orogel Stadium contro la Svezia, la nazionale di Silvio Baldini ha battuto anche l’Armenia per 5-1 e si trova dopo quattro gare a punteggio pieno nel girone di qualificazione agli Euro insieme alla Polonia. Non c’è stato spazio questa volta, tuttavia, per il centrocampista bianconero Tommaso Berti, che era stato grande protagonista della precedente gara degli azzurrini grazie anche al gol su calcio di rigore accolto con entusiasmo dal pubblico di casa. La sosta nazionale di ottobre si è quindi conclusa con un totale di 21 minuti giocati conditi da una rete per Berti, pronto ora a rientrare alla base dopo una periodo di quasi due settimane che difficilmente dimenticherà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Berti rientra oggi. Infortunio per Siano