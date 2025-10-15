Bernardeschi è tempo di prendersi il Bologna! Nel mezzo un record contro il Cagliari

Bernardeschi pronto a rilanciarsi contro il Cagliari: il Bologna punta su di lui Il Bologna si prepara alla delicata trasferta contro il Cagliari, e tra i giocatori che potrebbero essere protagonisti spicca il nome di Federico Bernardeschi. L’esterno offensivo rossoblù sta scalando posizioni nelle gerarchie grazie a prestazioni in crescita e a una tradizione personale . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

