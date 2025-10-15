Berlino si offre di guidare il progetto UE di Scudo Aereo

Imolaoggi.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Nei prossimi anni, secondo i piani di bilancio, la Germania investirà 10 miliardi in droni di ogni tipo, di attacco e di difesa, a tutte le altitudini. La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen presenterà stasera i progetti prioritari dell’Ue e formulerà le sue proposte: la Germania si offre di assumere la guida. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

berlino si offre di guidare il progetto ue di scudo aereo

© Imolaoggi.it - Berlino si offre di guidare il progetto UE di “Scudo Aereo”

News recenti che potrebbero piacerti

berlino offre guidare progettoBerlino si offre di guidare il progetto Ue di Scudo Aereo - "Nei prossimi anni, secondo i piani di bilancio, la Germania investirà 10 miliardi in droni di ogni tipo, di attacco e di difesa, a tutte le altitudini. msn.com scrive

EURO-DIFESA/ Progetto Fcas, la guerra in Ucraina rompe il patto Parigi-Berlino sul riarmo - A metterlo in crisi la disunione dell’asse carolingio e della strategia europea Le voci si fanno più insistenti: il progetto FCAS – ... Come scrive ilsussidiario.net

Berlino: presentato progetto per ritorno leva obbligatoria - Per sottolineare la possibile svolta, il Consiglio dei Ministri si è tenuto nel ministero della Difesa. Secondo rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Berlino Offre Guidare Progetto