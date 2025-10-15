Berlino si offre di guidare il progetto UE di Scudo Aereo
“Nei prossimi anni, secondo i piani di bilancio, la Germania investirà 10 miliardi in droni di ogni tipo, di attacco e di difesa, a tutte le altitudini. La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen presenterà stasera i progetti prioritari dell’Ue e formulerà le sue proposte: la Germania si offre di assumere la guida. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
