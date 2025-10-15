Berlino fa sapere che caccia tedeschi saranno di stanza in Polonia per proteggere il fianco orientale della Nato. Lo ha annunciato il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, a margine di una riunione dei ministri della Difesa della Nato a Bruxelles. I caccia Eurofighter saranno di stanza presso la base aerea militare polacca di Malbork. “Contribuiremo alla protezione del fianco orientale”. “Contribuiremo alla protezione del fianco orientale con voli di pattugliamento”, ha dichiarato Pistorius. Da settembre è in corso una missione Nato per proteggere lo spazio aereo sul fianco orientale, denominata ‘Eastern Sentry’. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Berlino: “Caccia tedeschi in Polonia per proteggere fianco orientale”