Bergamo ancora in vigore le misure anti-smog
LA DECISIONE. Stop ai veicoli fino a Euro 1 benzina ed Euro 4 diesel a Bergamo e Treviglio.Mercoledì 15 ottobre si rivalutano i dati. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Bergamo, ancora in vigore le misure anti-smog - Stop ai veicoli fino a Euro 1 benzina ed Euro 4 diesel a Bergamo e Treviglio. Secondo ecodibergamo.it
Qualità dell'aria a Bergamo, scattano le misure antismog - Superato il livello di Pm 10, da martedì 14 ottobre divieti temporanei di primo livello: giù di un grado le temperature in casa e non possono circolare i mezzi fino a euro 4 ... Da bergamo.corriere.it
Aria irrespirabile in Lombardia: scattano i divieti, ecco dove e per quanto dureranno le misure - PM10 oltre i limiti in Lombardia: scattano da domani le misure temporanee di primo livello a Monza, Milano, Lodi, Bergamo, Pavia e Cremona ... Secondo monza-news.it