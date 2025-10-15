Bergamo ancora in vigore le misure anti-smog

Ecodibergamo.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LA DECISIONE. Stop ai veicoli fino a Euro 1 benzina ed Euro 4 diesel a Bergamo e Treviglio.Mercoledì 15 ottobre si rivalutano i dati. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

bergamo ancora in vigore le misure anti smog

© Ecodibergamo.it - Bergamo, ancora in vigore le misure anti-smog

Scopri altri approfondimenti

bergamo vigore misure antiBergamo, ancora in vigore le misure anti-smog - Stop ai veicoli fino a Euro 1 benzina ed Euro 4 diesel a Bergamo e Treviglio. Secondo ecodibergamo.it

bergamo vigore misure antiQualità dell'aria a Bergamo, scattano le misure antismog - Superato il livello di Pm 10, da martedì 14 ottobre divieti temporanei di primo livello: giù di un grado le temperature in casa e non possono circolare i mezzi fino a euro 4 ... Da bergamo.corriere.it

bergamo vigore misure antiAria irrespirabile in Lombardia: scattano i divieti, ecco dove e per quanto dureranno le misure - PM10 oltre i limiti in Lombardia: scattano da domani le misure temporanee di primo livello a Monza, Milano, Lodi, Bergamo, Pavia e Cremona ... Secondo monza-news.it

Cerca Video su questo argomento: Bergamo Vigore Misure Anti