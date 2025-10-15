Bergamo al 2° posto tra le città più attive d’Italia Messina | Potenziare le attività all’aperto

Bergamo è la seconda città più attiva d’Italia, secondo la graduatoria stilata da UnoBravo e basata sull’Indice delle Città del Movimento. L’indice classifica le 33 città più popolose d’Italia in base alle opportunità e alla motivazione per praticare attività fisica, analizzando densità di palestre, abitudini di camminata e ciclismo, percorsi per correre, spazi verdi e interesse online per il fitness.?Soltanto Padova si piazza davanti a Bergamo, mentre a concludere il podio c’è Prato. Al quarto e quinto posto Monza e Milano, mentre Brescia è al settimo e Bolzano all’ottavo. Bergamo, secondo il sito, “beneficia di una rete di percorsi e di un’abitudine diffusa a muoversi a piedi o in bicicletta” e “un ambiente progettato per favorire il movimento può essere importante quanto il numero di palestre disponibili”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

