Benvenuta Clara Isabel | Belen anticipa Cecilia l’annuncio e poi il caos

Un annuncio dolce e improvviso ha acceso le ultime ore sui social. Belen Rodriguez, visibilmente emozionata, ha condiviso su Instagram la notizia della nascita della sua nipotina Clara Isabel. “Benvenuta al mondo Clara Isabel. La tua zia è così emozionata! Che bella giornata!”, ha scritto la showgirl argentina in una storia che, tuttavia, è rimasta online solo per pochi minuti prima di essere rimossa. Un gesto che molti hanno interpretato come un piccolo passo falso, forse per la consapevolezza di aver anticipato la comunicazione ufficiale dei veri protagonisti di questa gioia: la sorella Cecilia Rodriguez e il compagno Ignazio Moser. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Benvenuta Clara Isabel”: Belen anticipa Cecilia, l’annuncio e poi il caos

Scopri altri approfondimenti

Dopo i due fiocchi rosa di Clara e Ginevra, ecco giungere in questo prolifero 2025, ad allietare il nostro piccolo paese, un altro fiocco, questa volta azzurro? E allora.... BENVENUTO SEBASTIAN - facebook.com Vai su Facebook

Belen Rodriguez, su Instagram la gioia per la nascita di Clara Isabel. Ma l’annuncio scompare - Belen Rodriguez ha annunciato la nascita di Clara Isabel, la sua nipotina, su Instagram. Segnala dilei.it

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser aspettano una bimba: «Clara Isabel». Il silenzio “sospetto” di Belen - Cecilia Rodriguez è incinta: lo ha annunciato lei stessa nel giorno della Festa della Mamma con un post su Instagram in cui lei e il compagno Ignazio Moser accarezzano amorevolmente la pancia. Si legge su unionesarda.it

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser avranno una bambina, Clara Isabel: “Ti sei fatta desiderare” - Ma mentre la famiglia si prepara ad accogliere la piccola, il silenzio di Belen Rodríguez continua ad ... Si legge su alfemminile.com