Benvenuta Clara Isabel Belen anticipa Cecilia e Ignazio Moser | l’annuncio poi il caos

Un annuncio tanto dolce quanto inaspettato ha movimentato nelle ultime ore il mondo dei social. Belen Rodriguez, visibilmente emozionata, ha condiviso su Instagram la notizia della nascita della sua nipotina Clara Isabel. “Benvenuta al mondo Clara Isabel. La tua zia è così emozionata! Che bella giornata!”, ha scritto la showgirl argentina in una storia che, però, è rimasta online solo pochi minuti prima di sparire nel nulla. Un gesto che molti hanno interpretato come un passo falso, forse la consapevolezza di aver anticipato la comunicazione ufficiale dei veri protagonisti di questa felicità: la sorella Cecilia e il compagno Ignazio Moser. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

