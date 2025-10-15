Benvenuta Clara Isabel Belen anticipa Cecilia e Ignazio | l’annuncio e poi il caos

Personaggi tv. – Un’esplosione di dolcezza social e un pizzico di imprevisto: Belen Rodriguez ha regalato ai follower un annuncio che nessuno si aspettava. Sul suo profilo Instagram, la showgirl argentina ha scritto: “Benvenuta al mondo Clara Isabel. La tua zia è così emozionata! Che bella giornata!”. Un messaggio tenerissimo, ma durato quanto un battito di ciglia: la storia è misteriosamente sparita dopo pochissimi minuti, lasciando tutti a bocca aperta e scatenando le prime ipotesi. Belen ha forse svelato troppo presto la nascita della nipotina? “Benvenuta Clara Isabel”. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Benvenuta Clara Isabel”. Belen anticipa Cecilia e Ignazio: l’annuncio e poi il caos

