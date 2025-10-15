Benevento-Potenza designato l’arbitro | nessun precedente con la Strega

Tempo di lettura: < 1 minuto E’ stata affidata al terzo anno Francesco Zago della sezione di Conegliano il match Benevento – Potenza, in programma domenica alle 14.30. Il fischietto non ha nessun precedente con i giallorossi. Ad assisterlo Luca Granata di Viterbo e Gregorio Maria Galieni di Ascoli Picerno; quarto ufficiale Domenico Leone di Barletta mentre al monitor del Fvs è stato confermato Antonio Aletta di Avellino, domenica scorsa al “Ciro Vigorito” per la gara contro il Team Altamura. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

