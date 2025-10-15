Benevento esercitazione della Protezione Civile a dieci anni dall’alluvione | Conoscere per prevenire

Comunicato Stampa Studenti e cittadini protagonisti della simulazione nell’area Pantano per ricordare il 2015 e rafforzare la cultura della sicurezza e della prevenzione Nella mattinata odierna si è conclusa l’esercitazione di protezione civile promossa dalla Regione Campania, dalla Prefettura e . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Benevento, esercitazione della Protezione Civile a dieci anni dall’alluvione: “Conoscere per prevenire”

