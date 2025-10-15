Benevento affidato il servizio di riscossione | è un’azienda di Pescara
Tempo di lettura: < 1 minuto L’assessore alle Finanze Maria Carmela Serluca rende noto che, in data odierna, la commissione giudicatrice ha concluso i lavori relativi alla procedura di gara per l’affidamento del servizio di gestione ordinaria e accertativa del canone unico patrimoniale e mercatale e della tassa sui rifiuti e del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie, delle entrate patrimoniali e delle entrate comunali diverse. A seguito dell’istruttoria e della valutazione delle offerte pervenute, la commissione ha proposto l’aggiudicazione del servizio alla società SOGET S. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
