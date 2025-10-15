Benemaranze

È con profondo sconcerto che abbiamo appreso della lettera con la quale l'avvocata Annamaria Bernardini de Pace ha annunciato al sindaco di Milano Giuseppe Sala di restituire l'Ambrogino d'oro nel caso in cui il Consiglio comunale decidesse quest'anno di premiare come propone il Pd - la Global Sumud Flotilla. Ci spiace, ma la cosa davvero non è bella. Forse la Flotilla non ha tutti i requisiti richiesti «aver dato un contributo importante alla vita culturale, sociale o economica della città» ma essendo stati premiati in passato il comico Andrea Pucci e Mario Monti, ormai si può tutto. E semmai ci permettiamo di segnalare una rosa di candidati per i futuri Ambrogini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Benemaranze

Scopri altri approfondimenti

Se non va bene la Flotilla, e la Bernardini de Pace rinuncia, io qualche idea per gli Ambrogini d’oro ce l’ho - X Vai su X

Colturano, assegnate le Benemerenze civiche a cittadini e realtà che fanno la differenza - Commozione per il ricordo della maestra Silvia Rho e riconoscimenti a Maurizio Bitetto, Gianmaria Rho e all’Associazione Heijo Shin Dojo. Segnala 7giorni.info

CIVICHE BENEMERENZE LECCHESI: CANDIDATURE ENTRO IL 31 OTTOBRE - LECCO – Il Comune di Lecco ha aperto il bando per le civiche benemerenze con scadenza il 31 ottobre alle ore 12:30. Da lecconews.news

Macerata, premiati 25 Maestri del commercio. Le benemerenze per i 25, 40 e 50 anni di attività. Riconosciuti impegno e dedizione. Tutti i nomi - MACERATA Non solo commercianti, ma esempi di impegno quotidiano nel lavoro e artefici, ciascuno col proprio contributo, della crescita dei singoli ... Come scrive msn.com