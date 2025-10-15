Ben Leonberg intervista al regista di Good Boy

Film d’apertura di Alice nella Città 2025, Good Boy è la storia di Indy, un cane che farà di tutto per proteggere il suo padrone da una casa infestata. Abbiamo intervistato Ben Leonberg, regista del film, arrivato a Roma per presentare questa storia al pubblico di Alice. Good Boy si basa su un concetto abbastanza semplice: un film su una casa stregata, in cui il personaggio principale è il cane di famiglia ed è l’unico che può vedere le forze che perseguitano i suoi occupanti. Il nostro eroe canino, Indy, si ritrova coinvolto in una nuova avventura con il suo proprietario umano e migliore amico,Todd, abbandonando la vita cittadina per trasferirsi in una casa di famiglia in campagna, da tempo abbandonata. 🔗 Leggi su Cinefilos.it