Thomas Tuchel, commissario tecnico dell’Inghilterra, sta pensando di telefonare Jude Bellingham e gli altri big esclusi dalle convocazioni ad ottobre. Inghilterra, mossa a sorpresa di Tuchel: i dettagli. The Athletic scrive: “Thomas Tuchel contatterà Jude Bellingham, Phil Foden e gli altri giocatori che non sono stati convocati per gli incontri di ottobre, prima del prossimo ritiro dell’Inghilterra a novembre, quando giocherà contro Serbia e Albania, completando così le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Ma con un posto negli Stati Uniti, in Canada e in Messico già assicurato, i riflettori saranno tutti sulle scelte di Tuchel per l’ultimo ritiro dell’anno”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Bellingham e Foden non convocati sono un caso, Tuchel li contatterà personalmente (Athletic)

Per Tuchel l'equilibrio viene prima di Palmer, Bellingham e Foden (Guardian). "Per le sue convocazioni ha puntato molto sullo spirito di squadra. Ha affermato che «i migliori giocatori non sempre formano la squadra migliore». Foden a casa come Bellingham,

