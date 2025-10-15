Bella di Notte | visite guidate serali all’Orto Botanico di Catania

Cataniatoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 18 ottobre 2025, alle 20:00 e alle 21:30, vi aspettiamo con “Bella di Notte”, un nuovo appuntamento con le visite guidate serali che vi porteranno tra sentieri e collezioni botaniche dopo il tramonto.   I cancelli del museo verde dell’Università di Catania si aprono di sera per accogliervi. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Ravenna Bella di sera. Visite guidate, musica e monumenti aperti - Costantini: "Momenti culturali in cornici uniche della nostra città". Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Mosaici di notte, penultima settimana per scoprire l’arte di sera - Penultima settimana con gli appuntamenti di Mosaico di Notte per ammirare alcuni monumenti Unesco nell’atmosfera della notte e le Visite guidate in Musica di Ravenna Bella di Sera (info, tariffe e ... Segnala ilrestodelcarlino.it

Ravenna di notte, un mosaico di scoperte grazie alle visite fuori orario dei tesori bizantini - I mosaici bizantini di Ravenna attirano turisti da ogni parte del mondo. bologna.repubblica.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Bella Notte Visite Guidate