Belen rovina il momento speciale di Cecilia | ecco cosa ha fatto ma poi ha eliminato tutto!
Era un momento atteso da tempo, carico di emozione e gioia per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: la nascita della loro prima figlia, Clara Isabel. Eppure, a rubare involontariamente la scena è stata Belen Rodriguez, sorella maggiore della neomamma, che sui social ha pubblicato – e poi cancellato – un messaggio che ha svelato in anticipo la notizia più bella. Una distrazione, forse frutto dell’entusiasmo, che ha subito attirato l’attenzione del web. Il gesto ha fatto il giro dei social in pochi minuti, tra commenti ironici e qualche critica, trasformando un momento intimo in un piccolo caso mediatico. 🔗 Leggi su Donnapop.it
