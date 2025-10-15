Belen Rodriguez su Instagram la gioia per la nascita di Clara Isabel Ma l’annuncio scompare

Belen Rodriguez ha annunciato la nascita di Clara Isabel, la sua nipotina, su Instagram: una notizia bellissima, condivisa con enorme entusiasmo. Peccato che la showgirl argentina abbia cancellato la storia pochi minuti dopo averla pubblicata: forse si è resa conto di aver fatto una gaffe avendo battuto sul tempo i genitori della piccola. Belen Rodriguez, la gaffe: l'annuncio della nascita di Clara Isabel. Una gioia immensa quella di Belen Rodriguez, che su Instagram ha fatto sapere: " Benvenuta al mondo Clara Isabel. La tua zia è così emozionata! Che bella giornata!". Un annuncio che non è sfuggito ai più attenti, e che ha lasciato tutti di stucco visto che ha battuto sul tempo anche gli stessi genitori, la sorella Cecilia e il cognato Ignazio Moser.

