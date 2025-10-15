Belen Rodriguez e Barbara d’Urso | gelo totale dietro le quinte di Ballando con le Stelle

Durante la sua partecipazione a Ballando con le Stelle, Belen Rodriguez ha infiammato non solo la pista, ma anche il dietro le quinte. Tutti hanno parlato del suo scambio di battute con Selvaggia Lucarelli. Ma c'è un dettaglio che in pochi hanno notato: l'incontro, o meglio, il mancato incontro con Barbara d'Urso. Le due si sono trovate a pochi metri di distanza, ma l'aria si è fatta subito gelida. Niente saluti, niente sguardi, solo silenzio.

