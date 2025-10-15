Belen Rodriguez e Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle | vecchie ruggini e silenzi dietro le quinte

Le tensioni tra Belen Rodriguez e Barbara d’Urso hanno radici lontane e sono riemerse quando le due si sono ritrovate a Ballando con le Stelle. La showgirl argentina, ospite ballerina per una notte, e l’ex conduttrice di Canale 5, concorrente dello show, si sono trovate fianco a fianco nel backstage dell’Auditorium Rai del Foro Italico. Un breve video disponibile su RaiPlay nella striscia daytime Ballando Segreto mostra le due primedonne concentrate a provare la coreografia. Tuttavia, a regnare è stato il silenzio: nessuna parola, nemmeno un saluto. Il passato tra frecciatine e tensioni. La tensione risale al 2020, quando Belen, ospite a Le Iene, rivolse un sonoro “vaffa” alla d’Urso. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Belen Rodriguez e Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle: vecchie ruggini e silenzi dietro le quinte

