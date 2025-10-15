Belen | la sua presenza in radio è il biglietto da visita per Sanremo?
Pare che Belen sia in radio, con un piccolo ruolo ma pagato molto bene, per farsi notare da Carlo Conti in vista del prossimo Sanremo. Fanpage rivela che in ballo per Sanremo Giovani c'è anche il suo nome, al fianco di Gianluca Gazzoli. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Milly Carlucci annuncia la presenza di Belen Rodriguez a Ballando con le Stelle nelle prossime settimane. Che cosa ha rivelato ? - facebook.com Vai su Facebook
Maria De Filippi presenza fissa a Belve. Magari con la complicità di Vincenzo De Lucia, che da tempo imita la conduttrice? - X Vai su X
Veleni in Rai su Belén Rodriguez in radio: “Costa il doppio degli altri”, ma i vertici la vogliono a Sanremo Giovani - Che il passaggio in Rai di Belén Rodriguez avrebbe fatto discutere era una previsione, forse anche un auspicio se si tiene conto del "basta che se ne parli" come regola aurea. Da fanpage.it
Belen Rodriguez verso la Rai? La foto enigmatica e le indiscrezioni sul suo futuro - Sì, secondo quanto anticipa il sito Dagospia, che porta a supporto di quanto scrive proprio una foto pubblicata dalla showgirl ... Lo riporta quotidiano.net
Belen: «Sono arrivata in Italia dall'Argentina con 180 euro in tasca». La rivelazione nel nuovo programma su Radiodue - Belen Rodiguez ha avuto il coraggio di reinventarsi ancora una volta, lasciando il piccolo schermo per approdare su Rai Radio ... Lo riporta msn.com