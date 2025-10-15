Belén fa pace con Selvaggia Lucarelli a Ballando ma non con Barbara d’Urso | gelo dietro le quinte e nemmeno un saluto

Gelido l’incontro tra Belén Rodriguez e Barbara d’Urso dietro le quinte di Ballando con le stelle. Le due, che hanno provato a meno di due metri di distanza l’una dall’altra, non si sono rivolte nemmeno un saluto. Più distesa invece l’atmosfera tra Belén e Selvaggia Lucarelli, la giurata con la quale la showgirl aveva pesantemente litigato in passato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

