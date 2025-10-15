Bela Lugosi | In arrivo un biopic prodotto da Leonardo DiCaprio

La Appian Way di Leonardo DiCaprio produrrà un film biografico sul grande attore Bela Lugosi. Da tempo nelle mani della Universal Pictures, il biopic sulla vita del grande attore ungherese ha finalmente trovato una spinta ulteriore. Secondo Deadline, infatti, Leonardo DiCaprio con la sua Appian Way ha adocchiato il progetto con l’obiettivo di farne parte in un modo o nell’altro. La fonte ha spiegato che il biopic su Bela Lugosi sarà basato su una sceneggiatura da tempo affidata nelle mani di Scott Alexander e Larry Karaszewski, gli autori della commedia di Tim Burton dal titolo “Ed Wood”, e di Rudy Ray Moore (Dolemite is My Name). 🔗 Leggi su Universalmovies.it

