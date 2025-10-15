Beautiful trame americane | Hope e Steffy contro Sheila

Non ci sarà possibilità di appello per Sheila Carter nelle prossime puntate Beautiful, e la perfida rossa rischierà di veder crollare nuovamente quello che ha faticosamente costruito, quando sia Steffy che Hope dichiareranno di volerla fuori dalle loro vite. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Beautiful anticipazioni americane: aut aut di Hope a Deacon. Dopo la delusione amorosa con Bill Spencer, che era servita al magnate solo per incastrarla, Sheila Carter è ora felicemente accompagnata con Deacon. Anche questa love story però rischierà di crollare, quando Hope darà al padre un ultimatum. “Se vuoi continuare a vedere me e i bambini dovrai allontanare Sheila!” Se da un lato la Logan apparirà desiderosa di ricucire il rapporto con il genitore, dall’altro si mostrerà contraria a farlo con la presenza ingombrante della Carter. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Beautiful, trame americane: Hope e Steffy contro Sheila

Scopri altri approfondimenti

Cosa succederà domani a Beautiful? Zende rivolge un appello a Luna... Ecco le trame: --> https://goo.su/nM8J - facebook.com Vai su Facebook

TV Soap #2368: USA/Europa — Beautiful: l’arrivo di Deke – General Hospital: parla Erika Slezak; Nathan e Nina; è morto André Landzaat – Febbre d’amore: chi sarà Tamara Braun — Le trame https://ift.tt/6fpgmKC - X Vai su X

Beautiful Anticipazioni Americane: Deke nuovo stilista della Hope for the Future e rivale di Thomas? Ecco cosa succede - Nelle puntate americane di Beautiful Hope assumerà Deke come designer della Hope for the Future ma questo provocherà tanti problemi e farà infuriare Thomas ed Electra. Secondo msn.com

Beautiful Anticipazioni Americane: Hope dice sì, sposerà Carter! - Nelle puntate americane di Beautiful Hope ha detto sì a Carter e i due hanno annunciato il loro matrimonio. Lo riporta comingsoon.it

Beautiful, spoiler angoscianti dall’America: Hope devastata, arriva la notizia peggiore - Spoiler angoscianti che riguardano la soap Beautiful: ecco cosa succede a Hope, tutti i dettagli e le curiosità Le ultime puntate di Beautiful riservano colpi di scena intensi e momenti di grande ... Si legge su blitzquotidiano.it