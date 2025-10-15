Beautiful streaming replica puntata 15 ottobre 2025 | Video Mediaset
Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 15 ottobre – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna R.J. confessa a Thomas e Hope che non resiste a stare lontano da Luna, anche se, ammette, ultimamente lei si comporta in modo strano. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
