Beautiful Anticipazioni Puntata del 16 ottobre 2025 | Volano schiaffi tra Sheila e Steffy Finn e Deacon devono intervenire!

Comingsoon.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 16 ottobre 2025. Ecco cosa succederà nell'episodio della Soap di Canale5. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

