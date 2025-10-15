Beautiful anticipazioni al 25 ottobre | Steffy accoltella Sheila

Beautiful, anticipazioni al dal 20 25 ottobre. Sheila si introduce in casa di Steffy e quest’ultima la accoltella e la uccide. Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) è sola in casa in una notte di vento impetuoso, quando comincia a percepire strani rumori provenienti dall’esterno. Il timore che Sheila (Kimberlin Brown) si nasconda nel giardino e la . 🔗 Leggi su 2anews.it

